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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 11:16

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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