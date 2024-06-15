Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Çorum'da meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, Alaca-Yozgat Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat yönünden Alaca yönüne giden olan Kemalettin Arslan yönetimindeki 06 AB 710 otomobil Kuyluş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeridine geçerek tarlaya uçtu.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan Ela Arslan, Kemal Zengin, Eylem Arslan, Aslıhan Arslan, Deniz Arslan, Ege Arslan yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.