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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mart 2024 Cuma 09:04

Kontrolden çıkan beton mikseri kamyonete çarptı

Sarıyer'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri karşı yöne geçerek kamyonete çarptı. Kaza sonrası, bulunduğu yerde sıkışan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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