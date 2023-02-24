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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 12:39

Komandolar 35 bin metrekare alana çadır kent kuruyor! Gece gündüz demeden çalışıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komando birlikleri, 35 bin metrekare alana çadır kent kuruyor.

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