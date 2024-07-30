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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 11:41

Koku nedeniyle ceset var sandılar! Polisi bile şaşırtan görüntü

İstanbul Esenyurt'ta komşuların kötü koku nedeniyle ceset olabileceğinden şüphelendiği daire “çöp ev” çıktı. İki gencin yaşadığı ve şikayet üzerine polisin girdiği dairede karşılaşılan manzara ise görenleri hayrete düşürdü.

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