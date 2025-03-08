Kocaeli'nin tarihi ilim ve ibadet merkezi! 5 asırlık iftar geleneği sürdürülüyor

Tarih boyunca medresesi ve kütüphanesiyle bölgenin ilim faaliyetlerine katkı sunan, imarethanesiyle yoksullar ile talebelere sığınak olan ve kervansarayıyla ticaret yolundan geçenlere dinlenme alanı olarak hizmet veren tarihi yapıda, ramazan dolayısıyla iftar sofraları kuruluyor.