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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mart 2025 Cumartesi 12:12 |

Kocaeli'nin tarihi ilim ve ibadet merkezi! 5 asırlık iftar geleneği sürdürülüyor

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan Çoban Mustafa Paşa'nın 1523'te Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşa ettirdiği külliyede 5 asırlık iftar geleneği devam ettiriliyor.

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