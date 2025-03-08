Kocaeli'nin tarihi ilim ve ibadet merkezi! 5 asırlık iftar geleneği sürdürülüyor

Tarih boyunca medresesi ve kütüphanesiyle bölgenin ilim faaliyetlerine katkı sunan, imarethanesiyle yoksullar ile talebelere sığınak olan ve kervansarayıyla ticaret yolundan geçenlere dinlenme alanı olarak hizmet veren tarihi yapıda, ramazan dolayısıyla iftar sofraları kuruluyor.
Ramazan dışında ise sabah namazının ardından çorba ikramı yapılıyor, tarihi külliyenin imarethanesinde hazırlanan yemekler 600 ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.
"Ecdattan ilham alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Çoban Mustafa Paşa Vakfı Başkanı Nurullah Yıldız, AA muhabirine, ramazan ayında vatandaşlar için iftar sofraları kurduklarını söyledi.
Yıldız, ecdattan ilham alarak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, kendilerinden sonra gelecek nesillerin de hizmete devam etmesi için altyapı oluşturduklarını anlattı.