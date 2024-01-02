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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 17:14

Kocaeli'deki 180 yıllık Osmanlı mirası! Turizme kazandırılacak

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Sultan Abdülmecit döneminde 1844'te kurulan çuha fabrikası sahasındaki su bendi restore edilecek.

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