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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 09:17

Kocaeli'de toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı

Kocaeli'de sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü.

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