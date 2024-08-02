Kocaeli'de korkunç kaza! Tamir ettiği aracın altında kaldı

Kocaeli'de kriko düşünce tamir ettiği aracın altında kalan adam, ağır yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Körfez ilçesinde meydana geldi.
Oto tamircisi Tezcan D, kendisine ait 41 ANL 414 plakalı hafif ticari aracı tamir etmek için krikoyla kaldırıp altına girdi.
Araç tamir edilirken, krikonun düşmesiyle Tezcan D'nin üzerine düştü.
Tezcan D, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeciler, Tezcan D'yi aracın altından çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.