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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2024 Cuma 14:33

Kocaeli'de korkunç kaza! Tamir ettiği aracın altında kaldı

Kocaeli'de oto tamircisi Tezcan D, kriko düşünce tamir ettiği hafif ticari aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Tezcan D, hastaneye kaldırıldı.