Kocaeli'de gizemli pankart! Herkes onu merak ediyor

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"Herkes Nurettin'i merak etti"





Pankarttaki yazıyı görünce şaşırdığını söyleyen Seyhan Altın, "Nurettin isimli kişiyi tanımıyorum. Ne amaçla pankartın asıldığını bilmiyorum. Herkes Nurettin'i merak etti. Nurettin ismini verdiğine göre şahsi mesele olduğunu düşünüyorum. Belki alacak verecek meselesidir. Nurettin isimli kişinin önemli biri olduğunu, siyasetçi veya politikacı olduğunu düşünmüyorum. Politikacı olsaydı, isim ve soy isim verirdi. Şahsi mesele olmasaydı pankartı duvarına asmaz, daha açık alana asardı. Daha önce böyle bir pankarta denk gelmedim ama televizyonda kiracısını çıkaramayan ev sahibinin beddua yazdığını hatırlıyorum. Belki böyle bir şey de olabilir. Kiracıysa ev sahibine yönelik yazmış olabilir. Pankart asılması çok ilginç geldi. Sorunlar daha medeni yollarla halledilebilir bence. Olayın beddua ile dışarıya vurulması hoş değil. Hele sebepsiz beddua ise geri döner. Hiç hoş olmamış yaptığı ama neden böyle bir işe kalkışmış ben de çok merak ettim. Ya alacak verecek meselesi ya da ev sahibi kiracı çatışmasıdır diye düşünüyorum" diye konuştu.