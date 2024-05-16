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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 15:37

Kocaeli'de gizemli pankart! Herkes onu merak ediyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde binaya asılan 'Allah belanı versin Nurettin' yazılı pankartla ilgili vatandaşlar konuştu. Pankartı asan şahsın zaman zaman etrafa rahatsızlık verdiği iddia edilirken, olayın sebebi ise merak konusu oldu.

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