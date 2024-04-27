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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 09:23

Kocaeli'de benzin yüklü tanker kaza yaptı! Patlama riskine karşı yol trafiğe kapatıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda seyir halinde olan benzin yüklü tanker, önce üst geçit köprüsüne ardından ise 3 araca çarptı. Tankerin çekici kısmı koparken benzin ise yola saçıldı. Patlama riskine karşı yolun iki şeridi de trafiğe kapatılırken, çevredeki evler tahliye edildi.

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