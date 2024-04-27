Kocaeli'de benzin yüklü tanker kaza yaptı! Patlama riskine karşı yol trafiğe kapatıldı

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ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti.

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150 METRE BOYUNCA DURAMADI

150 metre boyunca duramayan tanker üstgeçit köprüsünün ayağına, ardından park halindeki iki kamyonete çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarpan tankerin çekici kısmı koptu.

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BENZİN YOLA SAÇILDI

Kopan çekici, D130 Karayolu'ndan karşı sokağa uçtu. Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralanırken benzin ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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D-130 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu'nun Yalova ve İzmit istikametini trafiğe kapattı.

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PATLAMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar da önlem olarak tahliye edildi. İtfaiye ve polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya devam ederken itfaiye ekipleri, patlama riskine karşı bölgeyi köpüklüyor.

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Patlama riskine karşı evinden çıkarılan Aysel Sütlüce, "Polisler anons etti ve korkarak hemen dışarı çıktık. Kaza yapan tanker araçları ezmiş. Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi. Çok korktuk" dedi.

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Evinden tahliye edilen bir diğer vatandaş olan Ömer Çengel ise, "Tanker üç aracı çarpmış. Tankerden devamlı benzin akıyor. Polisler evi boşalttı. Şu an dışarıda bekliyoruz" diye konuştu.