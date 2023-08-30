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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:06

Klasik otomobillerle 30 Ağustos Zafer Bayramı konvoyu! İstanbul sokaklarında renkli görüntüler

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Pendik ile Kadıköy arasında 101 otomobillik konvoy oluşturdu.

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