Kızılırmak'ta endişelendiren görüntü! Nehir otluğa dönüştü

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Sivas'tan doğan ve Karadeniz'e dökülen bin 355 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak son zamanların en kurak günlerini yaşıyor.

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Su seviyesinin oldukça düşmesiyle ırmak adeta otlağa dönüşürken, ortaya çıkan manzara herkesi korkuttu.

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AZALAN SU SEVİYESİ KURAKLIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kızılırmak'ın geçtiğimiz yıl kış aylarında bol kar yağmasıyla ilkbahar aylarında su debisi pik noktaya ulaşmıştı.

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Kızılırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen Selçuklu yapımı tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünden de sular coşkulu bir şekilde akarken, şimdilerde köprünün ayakları otlarla kaplandı.

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Öte yandan Kızılırmak'ın 7 ay önce çekilen görüntüyle şimdi çekilen görüntüsü kuraklığı gözler önüne serdi.

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'BU GÖRÜNTÜ YÖRE HALKI OLARAK BİZİ ÜZÜYOR'

Ünsal Çetin, Kızılırmak'ın kuraklık yöre halkı olarak kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Yerleşim olarak bu çevrede bulunduğum için uzun zamandır burayı gözlemleyebiliyorum. Eskiye dönecek olursak bu Kızılırmak yakında ki bahçelere taşardı. Daha sonradan buraya set çektiler ve buradan akmaya başladı. Benim gözlemim her sene gittikçe azalarak bu şekle büründü.

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Eskiden ırmağın tabanını görmek mümkün değildi. Artık yer altı sularının çekilmesi, tarımsal sulamaların fazlalaşması kuraklık safhasına getirdi. İlkbaharda yağışların bol olması nedeniyle suyumuz köprünün gözlerinden akıyordu.

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Yağış olmaması nedeniyle de şuan su az seviyede. Bu görüntü yöre halkı olarak bizi çok üzüyor. Şu anda tamamen hayvanların bile gelip otlayabileceği bir hale geldi" dedi.

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