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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2022 Çarşamba 11:11

Kızılırmak'ta endişelendiren görüntü! Nehir otluğa dönüştü

Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan, Karadeniz'e kadar dökülen bin 355 kilometre uzunluğa sahip Kızılırmak Nehri adeta otluğa dönüştü. Kuraklığın etkisiyle su seviyesinin azaldığı nehirdeki değişim endişe verici.

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