  • $14,8385
  • 15,65
  • 914.186
  • 2411.76

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 14:30

Kızılırmak kenarına inşa edilen Kırıkkale Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kızılırmak kenarında inşa edilen Kırıkkale Millet Bahçesi'nin bölgenin cazibe merkezlerinden olması bekleniyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.