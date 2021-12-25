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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 13:27

Kızılırmak Deltası kızıla büründü

Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası'nda yayılış gösteren azolla filiculoides (bir tür su eğrelti otu), deltadaki su yüzeyinin tamamen kızıla bürünmesine neden oldu.

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