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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 11:28

Kızıl tilkiler piknikçilerin sofrasına ortak oldu! İşte o anlar

Kars Kalesi eteklerinde piknik yapan vatandaşlar, davetsiz misafir tilkinin karnını doyurdu.

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