Kızı için yaptı görenler hayran kaldı!

Kızına yeni yatak alarak sürpriz yapmak yerine kendisi yapmaya karar verdi.
İşte adım adım yatağın yapılışı...
Her çocuğun hayallerinde bir ağaç eve sahip olmak vardır. Bir baba kızının bu hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.
Ormanlık alana kuracağı ağaç ev için önce yer belirleyen ve bir plan yapan baba evinin ayaklarını yerleştirmek için temel kazdı.
Ardından çalışmalara başlayan baba evin tüm etaplarını İmur isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.
İşte her detayı düşünerek muhteşem bir ağaç ev yapan babanın inşa aşamasından kareler.
Çocuğunun bozulan ATV'sini elden geçiren baba normal olmayan bir şey yaptı..
ATV'nin son halini gören çocuğu bunun kendisinin bozulan atv'si olduğuna inanamadı.
Babası ise çektiği bu fotoğraflar ile o değişimi adım adım görüntüledi.