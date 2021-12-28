Kızı için yaptı görenler hayran kaldı!

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Kızına yeni yatak alarak sürpriz yapmak yerine kendisi yapmaya karar verdi.

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İşte adım adım yatağın yapılışı...

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Her çocuğun hayallerinde bir ağaç eve sahip olmak vardır. Bir baba kızının bu hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

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Ormanlık alana kuracağı ağaç ev için önce yer belirleyen ve bir plan yapan baba evinin ayaklarını yerleştirmek için temel kazdı.

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Ardından çalışmalara başlayan baba evin tüm etaplarını İmur isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.

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İşte her detayı düşünerek muhteşem bir ağaç ev yapan babanın inşa aşamasından kareler.

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Çocuğunun bozulan ATV'sini elden geçiren baba normal olmayan bir şey yaptı..

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ATV'nin son halini gören çocuğu bunun kendisinin bozulan atv'si olduğuna inanamadı.

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Babası ise çektiği bu fotoğraflar ile o değişimi adım adım görüntüledi.

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