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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 12:35

Kızı için yaptı görenler hayran kaldı!

Küçük kızına sürpriz yapmak isteyen bir baba yaptığıyla herkesi şaşırtmayı başardı. Yatak isteyen kızına yatak almayıp kendi imkanlarıyla yapan baba kızını mutlu etmeyi başardı.

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