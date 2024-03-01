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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Mart 2024 Cuma 16:48

Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı! İstanbul Boğazı'nın incisi

İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi, yeniden ziyarete açıldı.

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