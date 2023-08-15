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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 16:23

Kitabelerin sırrı çözülüyor! Kayaların üzerine oyulu halde bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Göçük Mahallesi sakinleri tarafından kullanılan Balca Yaylası'nda bulunan kitabeler, alanında uzman kişilerce incelendi. Kitabelerin Osmanlı Türkçesi ile yazıldığını tespit eden araştırmacılar, hece vezni ile kaya üzerine işlenen yazıları günümüz Türkçesine çevirdiler. Kitabelerin, Orta Asya'daki Türkçe kitabelerle benzerlik gösterdiği ortaya çıktı.

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