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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 14:49

Kırmızı listeye alınmıştı! Hakkari'de bir köy yolunda görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı köy yolunda doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

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