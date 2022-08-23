Kırmızı listeye alınmıştı! Hakkari'de bir köy yolunda görüntülendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, Yüksekova ilçesine bağlı Kazan köyünde nadir görülen Arap tavşanını görüntüledi.

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Atlı, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve IUCN tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanını görüntülediğini söyleyerek, "Akşam köye gittiğim sırada köy yolunda fark ettim. Hemen yaklaşarak cep telefonuyla kayıt altına altım.

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İlk gördüğümde heyecanlandım, çünkü çoktan görmediğim bir hayvandı. Bu köyde varlıklarını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bu tür kırmızı listede yer alan türlerin korunması ve kimsenin zarar vermemesi için uyarılar yapılmalıdır.

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Bu tür hayvanları görmek bizi mutlu ediyor. Bizde bölgeyi karış karış gezerek tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.