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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 14:32

Kırmızı bültenle aranıyordu! Kompania Bello kartelinin lideri İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kompanio Bello' uyuşturucu örgütünün bir çok suçtan kırmızı bültenle aranan elebaşı Dritan Rexhepi'nin, İstanbul'daki 'Kartel Operasyonu'nda yakalandığını bildirdi.

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