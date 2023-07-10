Kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı! Sakarya sahillerinden endişelendiren görüntü
Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanağın ardından oluşan kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Sağanağın ardından yüksek noktalardaki ağaç ve kaya parçaları ile atıklar, debileri yükselen Melen Nehri ve Islak Ağzı deresiyle Kocaali sahiline sürüklendi. 16 kilometrelik sahil şeridinde suyun rengi kahverengiye dönerken çok sayıda plastik şişe, kaya, ağaç ve odun parçaları ile tıbbi atıklar yer yer plajda kirlilik oluşturdu.