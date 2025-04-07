Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $38,027
  • 41,6055
  • 3631.62

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2025 Pazartesi 15:41 |

Kırklareli'nde kar etkisini arttırdı! Nisan ayında şehir beyaza büründü

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.