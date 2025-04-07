Kırklareli'nde kar etkisini arttırdı! Nisan ayında şehir beyaza büründü

<p>Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.</p><br><p>Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe ile Jandarma Kule mevkilerinde 15 santimetreye ulaştı.</p><br><p>Demirköy ilçesinde TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma kapandı.</p><br><p>Jandarma Kule ile Mahyatepe mevkilerinde bazı araçlar yolda kaldı. Pınarhisar, Demirköy ilçelerine ulaşımın sağlandığı yolda bazı araçlar kaza yaptı.</p><p>Jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.</p><br><p>Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.</p><br><p>Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.</p><br>