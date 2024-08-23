Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,0041
  • 37,8636
  • 2731.45
  • 9789.96

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 10:50

Kırkgöz, kuraklık tehlikesi yaşıyor! Şehre verilen su durduruldu

Antalya'nın önemli su kaynaklarından Döşemealtı'ndaki Kırkgöz'de, yaz mevsimiyle birlikte ciddi kuraklık yaşanıyor. Buna bağlı olarak bahçe sulamaları için şehre verilen su durduruldu. Su kaynağı, çöp ve moloz gibi atıklarla da kirletiliyor.