Kırkgöz, kuraklık tehlikesi yaşıyor! Şehre verilen su durduruldu

"SU ÇOK DEĞİŞİK AMAÇLARLA DA KULLANILIYORDU"





Susuz bir yaşamın düşünülemeyeceğine işaret eden Gököz, "Kırkgöz, yıllardır Antalya'nın su ihtiyacını karşılıyor. Antalya'da portakal bahçeleri, diğer meyve bahçelerini sulayan ve bütün yolların kenarlarında, hatta ana yollarda Karaalioğlu Parkı'na giden yolun arasındaki gibi kanallarda şarıl şarıl sular akardı. Zaman içerisinde şehrin içerisinde yedi arıklar diye bir kavram vardı. Ve şehrin güzelliğini, şehrin doğallığını gösteriyordu. Ve bu su çok değişik amaçlarla da kullanılıyordu. Şimdi gelinen zamanda etrafta açılan taş ocakları, yeraltı sularının buharından elektrik elde eden ve çok su kullanan bir yapı. En önemlisi taş ocaklarında sürekli dinamit patlıyor. Bu tür su kaynakları bir yoldan gider. Bir yol bulur kendisine ve o yola devam eder. Ve asırlarca gider bu. İsa'dan önce 450 bin yılında kullanılan bir kaynak burası. Şimdi orada dinamitler patlıyor ve su gözlerini, yollarını kaybediyor." diye konuştu.