'Kırkayak' lakaplı hırsız yakayı ele verdi! 39 suç kaydı bulunuyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev ve iş yerlerine sürünerek giren ve 39 suç kaydı bulunan "Kırkayak" lakaplı hırsız E.Y. (18), kurulan özel ekip sayesinde kıskıvrak yakalandı.
Çeşitli ev ve işyerlerinden toplam 120 bin lira değerinde hırsızlık yapan E.Y., polisi harekete geçirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri "Kırkayak" lakaplı hırsızı yakalamak için özel ekip kurdu.
Merkez Yıldırım ilçesinde hırsızlık konularını gerçekleştiren E.Y., Ertuğrulgazi Mahallesi'nde sokak üzerinde çevrede keşif yaparken gözaltına alındı.