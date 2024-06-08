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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Haziran 2024 Cumartesi 11:25

'Kırkayak' lakaplı hırsız yakayı ele verdi! 39 suç kaydı bulunuyor

Bursa'da ev ve iş yerlerine sürünerek giren 'Kırkayak' lakaplı 39 suç kaydı bulunan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

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