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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 09:21

Kırıkkale'de otomobil ile dolmuş çarpıştı! 22 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile şehir içi yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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