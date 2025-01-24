Kiraladığı dairede öyle bir şey buldu ki! İlk bakışta bir depo zannetti ama...

<p>Çok iyi bir daireye yerleştiğini düşünüyordu. </p><br><p>Yeni dairesine uyum sağlıyordu. </p><br><p>Mutfak ve oturma odası oldukça yüksek tavanlıydı. Eski bir daireye yerleştiğini öğreniyordu. </p><br><p>Yatak odasından çok ranzayı andıran bir yerde uyuyordu. </p><br><p>Fonksiyonel bir duş kabini vardı. </p><br><p>Tam o sırada duş kabinini incelerken girişte bulunan kapağı keşfetti. </p><br><p>Kira kontratında böyle bir detay yoktu. </p><br><p>Açmaya karar verdi. </p><br><p>Karşısına bazı aletler ve eski boya tenekeleri için bir depo çıktığını düşündü. </p><br><p>Fakat depoyu incelediğinde... </p><br><p>Aşağı inen bir merdiven olduğunu fark etti. </p><br><p>Karşısına bir zindan çıktı! </p><br><p>İlk başta şansına inanamayan genç, heyecanından deliye dönmüştü. </p><br><p>Arkadaşıyla içeriye girdiğinde 19. yüzyıldan kalma bir koridor ve kapak düzeneği buldu. </p><br><p>Koridorun sağında, komşusunun odasının altına doğru tünelin uzadığını keşfettiler. </p><br><p>Yukarı baktıklarında çökmekte olan bir tavan veya yeni bir gizli yer gördüler. </p><br><p>İlerlediklerinde kapıyı andıran bir delik daha gördüler. </p><br><p>Duvarda bir grafiti vardı. Daha önce son 10 yılda insanlar burada bulunmuş olmalıydı. </p><br><p>Bodrum alanı güzel ve genişti. Biraz nemli olsa da sağlam bir zemindeydi. </p><br><p>Köşede yatak ya da koltuk olabilecek taştan bir blok vardı. </p><br><p>Odanın ortasında yumuşak toprağın olduğu bir delik buldular. Muhtemelen daha önce burada bulunanların iziydi. </p><br><p>Odasına geri dönerken merdivenlerin tadilattan geçtiğini fark etti. Fakat burası kira kontratında yazmıyordu. </p><br>