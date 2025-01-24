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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 10:59 |

Kiraladığı dairede öyle bir şey buldu ki! İlk bakışta bir depo zannetti ama...

İrlandalı Daniel Carley ismindeki bu genç, İngiltere'de yeni bir daireye taşınmaya karar verdi.

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