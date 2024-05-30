Kiracısını mahkeme kararıyla çıkardı! Eve girince gözlerine inanamadı

Aynı binanın 2'nci katında oturan Köse, kiracısı boşalttıktan sonra kontrol etmek için eve girdi.

Köse, daireye girdiğinde neredeyse tüm odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gördü.

Aynur Köse, 2 çocuklu aileye evini 2 yıl önce kiraya verdiğini ancak toplamda 4- 5 kez kira alabildiğini söyledi.

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"EVİMİ MAHVETTİLER"





Mahkeme kararıyla kiracısını evden çıkardığını anlatan Köse, "Bunlar 2 yıl oturdu. 4 sefer para verdi. Çıkaramadım, mahkemeyle çıkardım. Koku yukarı vurdu. Kokudan duramadım. Hiç çöp atmamış, evi doldurmuş. Lambaları sökmüş gitmiş. Evimi mahvettiler, bu halde bıraktılar" dedi.