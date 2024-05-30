Kiracısını mahkeme kararıyla çıkardı! Eve girince gözlerine inanamadı

Aynur Köse, merkeze bağlı Yedişehitler Mahallesi 110. Cadde'deki 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan kiracısını ödeme yapmadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla evden çıkarttı.
Aynı binanın 2'nci katında oturan Köse, kiracısı boşalttıktan sonra kontrol etmek için eve girdi.
Aynur Köse, 2 çocuklu aileye evini 2 yıl önce kiraya verdiğini ancak toplamda 4- 5 kez kira alabildiğini söyledi.
"EVİMİ MAHVETTİLER"
Mahkeme kararıyla kiracısını evden çıkardığını anlatan Köse, "Bunlar 2 yıl oturdu. 4 sefer para verdi. Çıkaramadım, mahkemeyle çıkardım. Koku yukarı vurdu. Kokudan duramadım. Hiç çöp atmamış, evi doldurmuş. Lambaları sökmüş gitmiş. Evimi mahvettiler, bu halde bıraktılar" dedi.