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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 09:38

Kiracısını mahkeme kararıyla çıkardı! Eve girince gözlerine inanamadı

Isparta'da Aynur Köse (62) isimli yaşlı kadın, ödeme yapmayan kiracısını mahkeme kararıyla evinden çıkardı. Kiracısının ardından daireye giren Köse, evin bütün odalarının çöple dolu olduğunu gördü. Köse, 'Hiç çöp atmamış, evi doldurmuş. Lambaları sökmüş gitmiş. Evimi mahvettiler.' dedi.

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