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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 09:25

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Hiçbir geçerliliği yok

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Zeynep ve Özgür Fırat çifti, geçen yıl kiraladıkları, şubat ayında ise sözleşmesini yeniledikleri evlerinden iddiaya göre, tarih kısmı boş bırakılan taahhütname ile çıkarılmak istendi. Özgür Fırat, 'Bizim başımıza gelen Antalya'da, şu an çok kişinin başına geliyor' dedi. Çift avukatları aracılığıyla karara itiraz ederken, Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, 'Tahliye taahhütnamelerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Kanun burada kiracının durumunu, ne şekilde zamların yapılacağını belirtmiştir' dedi.

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