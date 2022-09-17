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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 10:33

Kimliğini çaldırdı başına gelmeyen kalmadı! Maaşına borçları nedeniyle haciz konuldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ailesiyle beraber emekli hayatını sürdüren Eyüp Karahan (61), iddiaya göre 23 yıl önce İstanbul'a seyahat ederken uyuduğu sırada cüzdanını çaldırdı. Kimliğini kaybolduğunu fark eden Karahan daha sonrasında yenileme işlemlerini gerçekleştirdi. Bir müddet sonra yeni bir işe giren Karahan, maaş almak için hesap açtırmaya gittiği bankanın yetkilileri kendi adına hesap bulunduğunu bildirdi. Ne olduğunu şaşıran Karahan, kendi adına bankadan kredi çekildiğini öğrendi.

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