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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 16:37

Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam rüzgarı! İşte seyircileri ekrana kitleyen o anlar

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Yeşilçam rüzgarları esti. Bir yarışmacıya sorusu 'Hababam Sınıfı film serisindeki Külyutmaz ve Güdük lakaplı karakterin ortak adı hangisidir?' dikkatlerden kaçmadı. Yarışmacı, Halit Akçatepe'nin canlandırdığı 'Necmi' karakterini söyleyerek soruyu bildi.

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