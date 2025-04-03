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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2025 Perşembe 16:27 |

Kilosu bin TL'den satılıyor! Eşsiz lezzetiyle rağbet görüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çiftlikte yetiştirilen ve bakımı zor olan mandaların sütünden elde edilen kaymak, rağbet görüyor.

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