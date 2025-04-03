Kilosu bin TL'den satılıyor! Eşsiz lezzetiyle rağbet görüyor

''GENÇLER BU İŞTEN KAÇIYOR''





Mandaların bakımlarının da diğer büyükbaş hayvanlara göre zor olduğunu söyleyen 63 yaşındaki üretici Erdal Özkan, şu ifadeleri kullandı:





"Manda ilgi isteyen bir hayvan olduğu için şimdiki gençler de bu işten kaçıyor. Kokuyor deyip bakmıyorlar. Benim oğlanın da var mandaları ama biz talebi yetiştiremiyoruz. Talep çok. Şu anda perakendede kilosu bin 200 TL, toptanda ise bin TL.''