Kilosu bin TL'den satılıyor! Eşsiz lezzetiyle rağbet görüyor

Bozdoğan'ın Ziyaretli Mahallesindeki çiftlikte bakımı zor olan mandaların sütünden elde edilen kaymak, toptan kilosu bin TL'den satılıyor. Diğer hayvanlardan elde edilen süte göre, daha fazla kalsiyum ve protein içeren manda sütünden elde edilen kaymak, eşsiz lezzetiyle rağbet görüyor.
''GENÇLER BU İŞTEN KAÇIYOR''
Mandaların bakımlarının da diğer büyükbaş hayvanlara göre zor olduğunu söyleyen 63 yaşındaki üretici Erdal Özkan, şu ifadeleri kullandı:
"Manda ilgi isteyen bir hayvan olduğu için şimdiki gençler de bu işten kaçıyor. Kokuyor deyip bakmıyorlar. Benim oğlanın da var mandaları ama biz talebi yetiştiremiyoruz. Talep çok. Şu anda perakendede kilosu bin 200 TL, toptanda ise bin TL.''
''MANDALAR DEVAMLI SU İSTİYOR''
''Ben 2006'dan bu yana hiçbir zaman kaymağımı yetiştirdiğim günü bilmiyorum. Yetişmedi, yok satıyorum. Çünkü kaymağın özelliği var. Silaj yedirmem. Fazla yeşil yedirmem. Mandalar, devamlı su istiyor. Bir saat yiyecek yiyor, 4 saat suda yatıyor. Kendi imkanlarımla havuzu besihanenin içine yaptım ama şu anda yaşım da 63 olduğu için hayvanların sayısını azalttım.''