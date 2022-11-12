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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 14:38

Kilosu 80 bin liraya ulaştı! 150 bin çiçeğinin 1 kilo ettiği değerli baharat

Dünyanın en değerli baharatlarından safranın kilosu, 80 bin liraya ulaştı. Yaklaşık 450 bin dalının ve 150 bin çiçeğinin 1 kilo ettiği değerli baharat, gram ile satılıyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, değeri nedeniyle safranda hileye başvurulabildiğini söyledi.

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