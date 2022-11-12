Kilosu 80 bin liraya ulaştı! 150 bin çiçeğinin 1 kilo ettiği değerli baharat

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Üretimdeki zorluğu ve yılda 1 kez yapılan hasadı nedeniyle fiyatı yüksek olan safran, baharat dışında gıda, boya ve ilaç sanayiinde kullanılıyor. Çiçek başı 3 dal çıkan safranın 1 kilogramı ise yaklaşık 450 bin daldan oluşuyor.

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İnternette orijinalinin kilogram fiyatı 80 bin liraya ulaşan baharat, bazı üreticiler tarafından taklit ve tağşiş edilerek satılıyor

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Tüketicilere uyarıda bulunan Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, safran yerine Hindistan cevizi, mısır koçanı hatta at kılı kullanılabildiğini söyledi.

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Safranın çok kıymetli bir baharat olduğunu söyleyen Manavoğlu, "Safran üretimi özellikle İran, Azerbaycan, Yunanistan, İtalya ve Fransa'da var. Safran sadece belli dönemlerde hasat edilebiliyor. 1 çiçekten sadece 3 dal safran çıkıyor. Gramaj olarak çok hafif bir ürün olmasına rağmen hem gıda hem ilaç sanayiinde kullanılıyor.

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İçine atıldığı binlerce tonluk suyun rengini değiştirebiliyor. Altın sarısı gibi bir renk oluşturuyor. Bunları göz önünde bulundurunca safran çok değerli bir baharat olarak ortaya çıkıyor" dedi.

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Safranın genelde gramajlar şeklinde satıldığını belirten Manavoğlu, "Orijinal bir safranın kilogram fiyatı 80 bin liraya kadar ulaşıyor.

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Genelde 1 ile 10 gram arasında satışı yapılıyor. Bu düşük bir oran gibi gözükse de 5 gram safran avucumuzu doldurur. Baharatı kilogram ile almaya çoğu kişinin gücü yetmez. Kullanırken 2 dalı bile yetiyor.

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Tüketiciler bunun alışverişini yaparken küçük miktarda alıyor ancak bu miktarların bile fiyatları yüksek olabiliyor" diye konuştu.

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Safran üretiminde çok ciddi emek harcandığını kaydeden Manavoğlu, "Kilogramı 80 bin lira olan bir baharat, 200 liraya satılıyorsa orada aklınıza soru işareti gelmeli çünkü bunlar safran değildir.

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Bazı üreticiler maalesef hileye başvuruyor. Hindistan cevizi, mısır koçanı, at kılını bile boyayarak safran gibi satabiliyorlar. Bir ürünün bir değeri vardır bunun çok ciddi altındaysa hile olabilmektedir.

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1 çiçekte 3 adet safran dalı bulunuyor. 1 kilogram safran elde edebilmek için 150 bin adet safran çiçeği gerekiyor.

