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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 15:18

Kilosu 400 liraya alıcı buluyor! Geleneksel yöntemlerle kahve gibi içiyorlar

Tunceli'nin Pertek ilçesinde köylüler, dağlık arazilerde yetişen çedeneleri toplayarak geleneksel yöntemlerle kahve gibi içilebilen toza dönüştürüyor. Çedene tozunun kilogramı 300-400 lira arasında satılıyor.