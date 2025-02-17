Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $36,237
  • 37,9951
  • 3375.24

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 15:24 |

Kilosu 100 liraya düştü! Kısa sürede tükendi

Edirne'de fiyatı düşen hamsi tezgahları şenlendirdi. Kilosunun 100 liradan satıldığını duyan vatandaşlar sıraya girdi, kasalar dolusu hamsi kısa sürede tükendi.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.