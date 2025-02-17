Kilosu 100 liraya düştü! Kısa sürede tükendi

Vatandaşlardan Şakir Bertan, arkadaşıyla birlikte balık almaya geldiklerini ve 10 kilo balık almak için sıraya girdiklerini belirtti. Fiyatların düşmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Bertan, dar gelirli ailelerin de balık alabilmesi açısından bu durumun güzel olduğunu aktardı.





Annesi ile birlikte balık almaya geldiklerini söyleyen Sevgi Ergöl, hamsi balığını çok sevdiklerini ve fiyatının düştüğünü görünce almaya geldiklerini belirtti.