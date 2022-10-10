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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 16:48

Kilosu 100 bin liraya satılıyor! Hasadına başlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılması amacıyla yetiştirilen safranın hasadına başlandı.

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