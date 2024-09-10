Kilo vermek için muaythaiye başladı! Şimdiki hedefi dünya şampiyonluğu

Cingöz, sporcusunun dünya şampiyonasında da bu performansını göstermesini dileyerek, şunları kaydetti:





"Dünyanın en güzel marşını ve bayrağını dünyanın zirvesine dikecek diye umut ediyoruz. Bu bağlamda daha yoğun bir idman yapmaya başladı. Bunun karşılığını da son 2 yıldır alıyor. O yüzden dünya şampiyonasında madalya beklediğimiz sporculardan birisi. Umut, çok sessiz ve sakin ama müsabaka esnasında tam tersi bir performans sergileyebiliyor. Köşeyi çok iyi dinleyen, köşenin dediğini harfiyen uygulayabilen, çay içer gibi çok rahat maç yapabilen bir sporcumuz."