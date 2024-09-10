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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 11:44

Kilo vermek için muaythaiye başladı! Şimdiki hedefi dünya şampiyonluğu

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.