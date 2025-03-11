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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mart 2025 Salı 09:12 |

'Kesme kadayıf tatlısı' Erzincan'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti

Erzincan'ın yöresel tatlıları arasında yer alan ve coğrafi işaretli Erzincan kesme kadayıf tatlısı, Ramazan ayında yoğun talep görüyor.

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