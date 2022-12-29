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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:37

Kerpe'nin saklı hazinesi! Karadeniz'de yürütülen ilk bilimsel su altı kazılarıyla ulaşıldı

Kerpe Koyu'nun ev sahipliği yaptığı arkeolojik kalıntılara Karadeniz'de yürütülen ilk bilimsel su altı kazılarıyla ulaşıldı.

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