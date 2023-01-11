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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:10

Kent ölçeğinde tek yer! Tüm dünyaya örnek olacak

Karabük'ün evleriyle dünyaca ünlü ilçesi Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinin ardından cazibe merkezi haline geldi.3 bin yıllık geçmişe sahip olan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprülerle birlikte 1944 tescilli tarihi eseri bulunan Safranbolu, Türkiye'de 'kent ölçeğinde' UNESCO'daki tek yer olma özelliği taşıyor.

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