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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 11:27

Kendisi 1980 model! Sıfır araçlar kadar değerli

Aydın'ın Çine ilçesinde galericilik yapan Tahsin Keser'in satışa sunduğu 1980 model, her şeyi orijinal Renault otomobil nerdeyse sıfır araçlara verilen değeri görüyor. 44 yıl önce üretilip piyasaya sürülen aracın bir dönem kaymakamlık makam aracı olarak kullanıldıktan sonra 20 yıldır kaymakamlık demirbaşı olarak depoda bekletilip daha sonra da ihale ile satıldığı öğrenildi.

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