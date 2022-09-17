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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 15:48

Kefken açıklarında yakalandı! Tam 350 kilo

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde balıkçılık yapan Murat Şahin, Kandıra Kefken açıklarında, 350 kilo ağırlığında, 3,5 metre boyunda 'camgöz köpek balığı' yakaladı.

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