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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Eylül 2022 Perşembe 11:22

Kef Kalesi'nde tespit edildi! 2 bin 700 yıllık

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Urartular dönemine ait 2 bin 700 yıllık Kef Kalesi'nde yürütülen kazılarda mutfak ve hizmet odaları tespit edildi.

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