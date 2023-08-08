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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 08:57

Kedilere kezzap ve asit döktü! Hayvanlara işkence eden zanlı tutuklandı

Eyüpsultan'da, toplam 20 kediye kezzap ve asit döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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