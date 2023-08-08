Kedilere kezzap ve asit döktü! Hayvanlara işkence eden zanlı tutuklandı

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Murat Ö, bahsedildiği kadar ciddi bir şey yapmadığını savunarak, "Sadece hayvanları, güvercinleri kovdukları için bunların beslenmelerine kızdım. Her gün özel memur gibi besliyorlar. Kedileri besliyorlar, onların kudurmasına sebep oluyorlar. Burada büyük bir yanlış anlaşılma var. Benim yaptığıma ek, abartılı olarak bu işi daha da devam ettiren birileri olduğundan şüpheleniyorum." diye konuştu.