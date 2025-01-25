Keçilerini ararken şans eseri buldu! 590 bin ziyaretçi ağırladı

Kayadibi Mahallesi'nde bulunan ve belediye tarafından işletilen kanyon, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.
Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, AA muhabirine, kanyonun ilçenin en önemli turistik yeri olduğunu söyledi.
Bölgenin doğa harikası olduğunu dile getiren Akdenizli, "Saklıkent Kanyonu'nu 2023'te 550 bin kişi ziyaret etmişti. Geçen yıl 590 bin ziyaretçiyi Saklıkent'imizde ağırladık." dedi.
Kanyonun içinde çıkan soğuk suyun yaz aylarında gelenleri serinletip nefes aldırdığını ifade eden Akdenizli, "Biz de belediye olarak içeride küçük bir kafede hizmet veriyoruz. Çay kahvenin yanı sıra bölgenin organik nar ve portakal suyunu ziyaretçilere sunuyoruz. Özellikle güvenlik önlemlerini alarak misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Baret takılmasını, kanyon içinde yürüyecek kişilere de plastik ayakkabılar giymesini öneriyoruz. Önlemleri yüksek tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Suyun dağların altından buz gibi ve yüksek debili çıkmasının çok güzel olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu mevsimde bizi üşüttü ama manzarası mükemmel. Geldiğime değdi." dedi.
Demir iskeleye döşenen tahta merdiven üzerinde yürüyerek kayaların altından fışkıran tertemiz kaynağa ulaşan ziyaretçiler, kanyonda coşkun suların üzerine kurulmuş, yörenin kilimi ve yastıkların serildiği divanlarda oturarak ayaklarını buz gibi suda serinletiyor. İsteyenler kanyonda rafting yapabiliyor.