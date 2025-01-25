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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 11:44 |

Keçilerini ararken şans eseri buldu! 590 bin ziyaretçi ağırladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çobanın kaçan keçilerini ararken keşfettiği 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu'nu geçen yıl 590 bin kişi ziyaret etti.

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