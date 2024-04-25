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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 12:32

Keban Baraj Gölü'nde korkutan görüntü! Engerek yılanı popülasyonunda artış gözlendi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer, Elazığ'da Keban Baraj Gölü çevresinde görülen engerek yılanı popülasyonundaki artışta küresel ısınma ve ekolojik yapının değişmesi, sürüngenlerle beslenen kartal, şahin ve doğan gibi yırtıcı kuşların doğada azalmasının etkili olduğunu belirtti.

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