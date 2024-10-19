Kazdıkça yaşamın izlerine ulaşılan yer! 12 bin yıllık Çayönü Tepesi

Sarıaltun, şöyle konuştu:





"Neolitikle ilgili ne biliyorsak hepsi Çayönü Tepesi'nde var. Dolayısıyla Çayönü aslında bu anlamıyla çok önemli. Kültürel miras, turizm ve bilimsel açıdan önemli. Bugün Levant bölgesinden Yunanistan'a kadar gittiğinizde Çayönü'nün bir eş değeri daha yok. İlk madenciliğin, ilk tarımın, tarımsal üretimin ya da bitkilerin kültüre alınma sürecinin başladığı yerlerden biri. Hayvanların evcilleştirildiği, özellikle domuz, keçi ve koyun başta olmak üzere hayvanların evcilleştirildiği ilk yerleşmelerden biri."

Çayönü Tepesi'nin mimarlık tarihi açısından da çok önemli bir veriye sahip olduğunu vurgulayan Sarıaltun, Çayönü'nün özellikle Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem'den Çanak Çömlekli Neolitik Dönem'e, ilk yerleşik yaşamdan daha sistematik bir köy alanına dönüşme ile besin üretimine geçiş sürecini, bütün aşamalarını detaylarla yansıtması açısından çok önemli bir yerleşme olduğunu ifade etti.