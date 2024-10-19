Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,4676
  • 37,2859
  • 2995.42
  • 8793.61

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 11:48

Kazdıkça yaşamın izlerine ulaşılan yer! 12 bin yıllık Çayönü Tepesi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki 12 bin yıllık Çayönü Tepesi, buluntularıyla uygarlık tarihine ışık tutuyor.