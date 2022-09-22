  • $18,3714
  • 18,1304
  • 989.083
  • 3276.64

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:04

Kazdıkça küp küp çıktı! Kazılar sonucu 5'te 3'lük kısmı açığa çıkarıldı

Ordu'da, 6'ncı Mithridates dönemine ait olan, daha önce 2 bin 100 yıllık ana tanrıça 'Kibele' heykeli ile 3 bine yakın tarihi eserin bulunduğu Kurul Kalesi, kazılar sonucu 5'te 3'lük kısmıyla açığa çıkarıldı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.