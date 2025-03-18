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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mart 2025 Salı 17:04 |

Kazada 2 kişi yaralandı! Aydın'da iki otomobil çarpıştı

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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