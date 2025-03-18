Kazada 2 kişi yaralandı! Aydın'da iki otomobil çarpıştı

<p>A.K'nin kullandığı 09 Y 3415 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı otoyol kavşağında G.B. yönetimindeki 35 FK 775 plakalı taksiyle çarpıştı.</p><br><p>Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Araçlarda sıkışan sürücüler, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.</p><br><p>Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.</p><br><p>Kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.</p><br>