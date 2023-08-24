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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 14:29

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi! Elazığ'da cip halk otobüsüne çarptı

Elazığ'da cipin halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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