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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2024 Cuma 08:58

Kayseri'de fırına silahlı saldırı! O anlar kamerada

Kayseri'de bir fırının motosikletli 2 kişi tarafından kurşunladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, aynı iş yerine 2 hafta önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.