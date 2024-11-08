Kayseri'de fırına silahlı saldırı! O anlar kamerada

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Karataş Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir fırına motosiklet ile gelen 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle iş yerine silahlı saldırıda bulundu.